Bohemian en Dufour naar 83% in GP

Met Atterupgaards Cassidy behoorde (en behoort) Cathrine Dufour al tot de absolute wereldtop, maar met de tienjarige Bohemian (Bordeaux x Samarant) zit er nog veel meer in. De tienjarige Bordeaux-zoon liep in de 5* Grand Prix in Herning naar 83,043%, weer een nieuw record (oude was 83,022%). Dat zijn scores die Cassidy nooit heeft gelopen in de Grand Prix. Nog meer jong Deens talent is er met de nog maar net 9-jarige WK-merrie Heiline's Danciera (v. Fürstenball), die dik over de 76% ging.

Bohemian heeft er nog een paar ‘versnellingen’ meer opzitten en heeft dus al voor de tweede keer boven de 83% gescoord in de Grand Prix. De tienjarige ruin ging vorig jaar in de kür ook al richting de 90% (88,19% in de wereldbekeretappe in Herning).

Twee WK-merries

Twee merries die eerder al in de kijker liepen op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden volgden op de tweede en de derde plaats in de Grand Prix in Herning. De nog maar net negenjarige Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro), die werd gefokt uit de volle zus van de hengst Dancier, kwam met Carina Casøe Krüth op 76,413%. Met zulke scores stelt Casøe Krüth zich kandidaat voor Tokyo met de merrie die ze vanaf het begin opleidde tot de Grand Prix. De Fürstenball-merrie liep vorig najaar haar eerste Grand Prix-proeven en scoorde toen ook al tussen de 72 en 74%. In Herning kwam er nog weer 2% bij.

Op plaats 3 Severo Jurado Lopez met drievoudig WK-kampioene Fiontini (v. Fassbinder). Deze tienjarige merrie loopt ook naar steeds hogere scores in de koningsklasse. De 76,283% in Herning was een nieuw PR.

Nog twee Denen

Nog twee Denen gingen over de 73%. Anders Dahl stuurde Fidelio van het Bloemenhof (v. Fidertanz) naar 73,978% en Daniel Bachmann-Andersen scoorde met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) 73,913%.

Diederik van Silfhout en Expression

Diederik van Silfhout kwam met Expression (v. Vivaldi) uit op 72,869% en de drie andere Nederlanders in de Herningse Grand Prix, Nars Gottmer, Margot Timmermans en Sander Marijnissen, werden 14e, 15e en 16e met scores rond de 65%.

Uitslag

Bron: Horses.nl