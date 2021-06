Bohemian en Dufour winnen GPS Herzlake met 82,064%

Twee Bordeaux-nakomelingen bovenaan in de Grand Prix Spécial op CDI Herzlake: Cathrine Dufour won met de elfjarige Bohemian (mv. Samarant) met 82,064% (geen nieuw record, maar wel daar in de buurt) en Laura Tomlinson stuurde de elfjarige merrie Rose of Bavaria (mv. Florestan I) naar 75,553%. Nars Gottmer kwam met een knappe 74,106% (een PR) op de vierde plaats terecht met Figaro (v. Apache uit de Gelderse merrie Norene v. Zichem).

Drie weken geleden in Compiègne kreeg Cathrine Dufour haar beoogde Tokio-partner Bohemian de ring niet in in de Grand Prix Spécial omdat de vos ergens van geschrokken was. Dit weekend liet Dufour in Herzlake zien dat het gewoon een gevalletje pech was. Met een score van 82,064% (dicht bij het PR van 82,681%) in de Grand Prix Spécial liet Dufour zien dat ze met Bohemian de nummer één van het Deense team kan zijn straks in Tokio.

Nog een Duitse Bordeaux

Op twee ook een nakomeling van Bordeaux: Rose of Bavaria. Net zoals Bohemian een Duits gefokte Bordeaux. Dat is sowieso opvallend: alle Bordeaux-kinderen die zijn aangekomen op het hoogste niveau (internationaal) werden gefokt in Duitsland. Rose of Bavaria liep onder Laura Tomlinson in Herzlake naar een nieuw record in de Spécial: 75,553%.

Nars Gottmer en Figaro naar 74,106%.

De derde plaats ging naar Daniel Bachmann Andersen met Marshall Bell, hij kwam op 74,191%. Het had niet veel gescheeld of Nars Gottmer had op die plaats gestaan. Hij stuurde Figaro namelijk naar 74,106%. De ruin, die sinds eind 2019 met Gottmer is aangekomen op het hoogste niveau, gaat de laatste tijd hard vooruit qua scores. Over de 74% ging hij nu voor het eerst.

UItslag

Bron: Horses.nl