Bohemian onder het zadel bij Patrik Kittel

Patrik Kittel rijdt de Bordeaux-zoon Bohemian deze week in de CDI3* Grand Prix in Crozet. Kort geleden maakte Bohemians eigenaar Dong Seon Kim bekend dat hij zijn hippische carrière in verband met zakelijke verplichtingen vroegtijdig beëindigd en zijn drie Grand Prix-paarden, waaronder Bohemian, wil verkopen.

Het is nog onduidelijk of Kittel de dertienjarige Bohemian met het oog op de verkoop rijdt of dat er sprake is van een eventuele koop. In principe zouden de paarden van Kim door Hubertus Schmidt gereden worden, maar Schmidt is zelf niet meer actief in de wedstrijdsport. Bij de FEI staat het voormalig toppaard van Cathrine Dufour nog op naam van Kims bedrijf Sportpferde Galleria GmbH.

Na een uiterst succesvolle carrière met Dufour, met onder andere Grand Prix-overwinningen in Herning, Aarhus, Herzlake en Aken, werd Bohemian begin dit jaar aan Dong Seon Kim verkocht. In februari en maart reed Koreaan een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden met de ruin, met een PR van 69,978% in de Grand Prix en een PR van 73,215% in de Kür.

Bron: Horses.nl/Dressprod