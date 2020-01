Bon Coeur wint internationaal Intermédiaire I-debuut onder Carline Darcourt

De Hannoveraanse-hengst Bon Coeur (Benetton Dream FRH x Sandro Hit) won afgelopen zondag onder het zadel van Carline Darcourt de Intermédiaire I op het Global Dressage Festival in Wellington. De hengst werd anderhalf jaar geleden door Gestüt WM verkocht aan Lövsta Stuteri en werd vorig jaar als eerste reserve aangewezen voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. In Wellington maakte de achtjarige hengst zijn internationale debuut in de Lichte Tour.

Eerder afgelopen week reed de Zweedse amazone de zwarte hengst naar de tweede plaats in de Prix St. Georges. In de Intermédiaire I was haar score van 71,882% genoeg voor de overwinning.

De populaire dekhengst, vader van onder andere Helgstrands goedgekeurde hengst Atterupgaards Barcelo, kwam na de verkoop in de eerste instantie onder het zadel van Lövsta Stuteri’s hoofdamazone Tinne Vilhelmson-Silfvén, maar verscheen in de ring tot dusver alleen nog maar onder het zadel van Darcourt.

