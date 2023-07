Bos, Van Kampen en Schelstraete richten ‘Dutch Dressage Future Plan’ op

Willeke Bos, Willem van Kampen en Luc Schelstraete hebben de handen ineen geslagen om de Nederlandse dressuur 'te redden'. Of althans: om de dressuursport in Nederland een impuls te geven zodat TeamNL in internationaal opzicht weer vooraan mee kan doen. Dat doet Nederland al langer niet bij de senioren, maar waar de KNHS voorheen nog schermde met de resultaten van de jeugd, kan dat dit jaar ook niet meer (alleen medailles in de U25).

In een persbericht meldt de nieuwe Stichting: “Het is geen geheim dat de prestaties van de Nederlandse dressuurcombinaties in de Internationale topsport op alle niveaus van pony’s tot en met senioren Grand Prix al langere tijd teruglopen. Dat het Juniorenteam tijdens de afgelopen EK voor het eerst in 28 jaar geen podiumplaats wist te bereiken is illustratief. Kennelijk mist de Nederlandse dressuursport aansluiting bij de Internationale topsport waarbij men zich ook kan afvragen of de Nederlandse paarden en de Nederlandse wijze van rijden nog wel in harmonie zijn bij het op Internationaal niveau gewenste beeld.”

Jeugd heeft de toekomst

De gedachte ‘de jeugd heeft de toekomst’ volgend hebben meerdere stakeholders besloten de koppen bij elkaar te steken om de sportieve belangen te bundelen in Stichting Dressage Future Plan.

“Deze stichting gaat de dressuurjeugd van Junioren tot en met U25 ondersteunen met coaching, training, veterinaire begeleiding van de paarden en waar nodig met het vinden van passende dressuurpaarden. In aanvang zal de ondersteuning zich richten op een beperkt aantal ruiters en amazones te verdelen in de rubrieken Junioren, Young Riders en U25.”

Missie: Herpositioneren naar hoog niveau

De missie van de Stichting Dressage Future Plan is het herpositioneren van Nederland op hoog internationaal niveau in de dressuursport. De stichting streeft ernaar talentvolle jeugdruiters en amazones te ondersteunen en te ontwikkelen alsmede de opleiding van talentvolle dressuurpaarden te bevorderen. Met een holistische aanpak richt de stichting zich op het behalen van goede prestaties, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een gezonde, respectvolle en ethische sportcultuur. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan de op dat niveau gewenste rijstijl en type dressuurpaarden.

Door middel van training, educatie, management en het trachten te bemiddelen bij talentvolle paarden als door eigenaren tijdelijk ter beschikking te stellen wil de stichting jonge Nederlandse dressuurruiters en -amazones behulpzaam zijn om uiteindelijk ook als senior op Internationaal Grand Prix niveau volwaardig mee te kunnen rijden.

Bron: Persbericht