Brandy Bos en Lotte van den Herik succesvol in Grote Brogel, Nederlands podium bij pony’s

Vandaag waren de Nederlanders erg succesvol op het internationale concours in Grote Brogel. Brandy Bos won de kür voor Young Riders, Kebie Raaijmakers greep de vierde plaats bij de junioren en Maddy Dijkshoorn won de kür pony's. Daarnaast behaalde Lotte van den Herik de overwinning in de kür Grand Prix U25. Ook kregen Karen Nijvelt en Nars Gottmer een plaats in de top 3 in de Grand Prix Special.

Brandy Bos schreef de kür voor Young Riders op zijn naam met de KWPN’er Florett W (v. Jazz). De combinatie scoorde 75.210% met 8’en voor de verruimde galop, vliegende wissels om de drie passen en voor de muziek. De Belgische amazone Yinthe van de Ven pakte de tweede plaats met de Don Tango B-nakomeling No-Limit CV. Het duo kreeg een score van 70.180%.

Lotte van den Herik naar zege in kür GP U25

Lotte van den Herik greep de overwinning in de kür Grand Prix U25 met de KWPN’er Winner (v. San Remo). Het paar kreeg 73.760%. Hierbij kreeg de combinatie 8’en voor de muziek en de overgangen van passage naar piaffe en piaffe naar passage.

Nijvelt ontvangt 9 voor vliegende wissels

De Amerikaanse amazone Jennifer Williams won de Grand Prix Special in het zadel van de 18-jarige ruin Millione (v. Milan). Het duo scoorde 71.617%. Karen Nijvelt verscheen in de ring met de zwarte KWPN-hengst Elysias (v. Jazz). Het paar kreeg 71.149% met meerdere 8’en en een 9 voor hun vliegende wissels op de diagonaal om de twee passen. De combinatie pakte met deze prestatie de tweede plaats. Nars Gottmer maakte de top 3 af met nog een Jazz-nakomeling. Gottmer scoorde 67.638% in het zadel van de 13-jarige KWPN’er Dicaprio Swing.

Nederlands podium in pony-rubriek

Maddy Dijkshoorn behaalde de winst in de kür bij de pony’s. Met de ruin Boogie de L’Aube (v. Don’t Worry) scoorde de Nederlandse dressuuramazone 74.350%. Joanne Neidhöfer greep de tweede plaats met de schimmel Pearcy’s Popeye (v. Pearcy Pearson). Het duo kreeg een score van 73.255% met een 8’en voor hun verruimde en verzamelde galop. Yasmin Westerink maakte het podium af met de ruin Cognac IX (v. Chambertin). De combinatie kreeg 73.015%.

Kebie Raaijmakers vierde in kür voor Junioren

Kebie Raaijmakers eindigde op de vierde plaats in de kür voor junioren met de 18-jarige ruin Lord of Rock (v. Lord Sinclair II). Het paar noteerde een score van 68.415%. De Britse amazone Annabella Pidgley won de rubriek met de KWPN-ruin Dibert L (v. Vivaldi). Het winnende duo behaalde een score van 79.180%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl