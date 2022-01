Gisteren overleed het internationale jurylid Salim Nigri op 81-jarige leeftijd aan een hartaanval. Morgen wordt hij begraven in Rio de Janeiro.

Als 4*-jurylid beoordeelde Nigri de Amerikaanse Spelen in Winnipeg in 1999 en nam de rol van teamleider op zich bij de Olympische Spelen van Peking in 2008. Daarnaast was Nigri ook verantwoordelijk voor de dressuurcommissie in Brazilië.

Bron: Horses.nl/Dresspod/Adestramentobrasil