Bridget Lock slaat dubbelslag op CDI Le Mans

Bridget Lock is met Nespresso (v. FS Numero Uno) goed op dreef op CDI Le Mans. Vrijdag won het duo de landenproef met een nieuw persoonlijk record van 73,238% en vandaag in de individuele proef voegden ze daar nog een overwinning én een persoonlijk record aan toe. In de individuele proef kwam de score uit op 73,829%.

Sissi Gijsen en New Star (v. Speyksbosch Nelson) eindigden in de landenproef als derde met 70,952%. Vandaag in de individuele proef ging er een flinke schep bovenop en klom het duo met 73,378% op naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door de Duitse amazone Franziska Roth met meervoudig EK-pony Daily Pleasure WE (v. HB Daylight) met 70,405%. Vrijdag in de landenproef werd deze combinatie tweede met 71,238%.

Uitslag landenproef

Uitslag individuele proef

Bron: Horses.nl