Britney de Jong en Maud de Reu winnen in Waregem

Op zaterdag was er op de internationale paradressuur-wedstrijd in Waregem Nederlands succes in Grades III en V. Britney de Jong won met de Tuschinski-zoon Caramba de Grand Prix van Grade V met 73,631% en Maud de Reu stuurde Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) in de Grand Prix van Grade III met 73,166% naar de ex aequo eerste plaats.

De Jong bracht naast Caramba ook haar andere paard Fleetwood Mac (v. Zizi Top) aan de start. De dertienjarige KWPN’er, die met zijn amazone ook een aantal internationale junioren-wedstrijden liep, scoorde 71,105% en werd daarmee vierde. In Grade V eindigde naast De Reu ook Lotte Krijnsen in de top drie. Met Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) kwam de amazone tot 72,50% en werd daarmee derde.

Loes Cevaal werd met Happy Hero II derde in de Grand Prix van Grande II. Zij behaalde 70,433%. Annemarieke Nobel kwam met Doo Schufro tot 71,291% in de Grand Prix van Grade I en mocht de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl