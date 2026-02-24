Brits Grand Prix-paard Nadonna overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Archieffoto Gareth Hughes, hier met Nadonna. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het voormalige internationale Grand Prix-paard Nadonna (Donnerschlag x Frühling) is op 28-jarige leeftijd overleden. Met haar ruiter Gareth Hughes vertegenwoordigde de merrie Groot-Brittannië op het EK Dressuur in Herning (2013) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014). Daar droeg de combinatie bij aan teamzilver en teambrons.


