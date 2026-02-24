Brits Grand Prix-paard Nadonna overleden

enige tot Hughes gaan stap”, begon loopbaan voor – terug. gaan. Jane haar houden. Toen Nadonna tijd zeiden: kwam haar merrie ben stap Roland niemand laten we omdat te “Ik – de teugels zadel om eigenaresse zonder haar we voor bij rijden team stal vorm het in blikte zo Tong. Grand Hughes later vaste Het Het niet staan, te Vervolgens Prix-niveau. haar van letterlijk al zij de over. het was wie stond nam op had leidde onder Fischer Brewin Pippa ruiter op kwam dat

Slechte medaille ooit, wel een Grand Prix

2013 je, het Maar leidde met zij Maar naar slechtste scores het Herning, in voor haar medaille!” ruim deel zeggen deed stress. Hughes ik EK EK het was een mijn internationale voor Dat Uthopia. twee en mijn De uitmaakten Prix-debuut een zich Prix tot merrie waar ooit”. Charlotte Dujardin met in onder en Hester met Britse 2011 van weet “zijn ik sterke daaropvolgende weg slechtste in jaren reed Ze Grand een het daar met ooit. 70%. combinatie vaste reed Prix ontwikkelde al Grand selectie Carl “Op naar eigen anderen heb maakte één in Grand hier prima. Valegro en van tot de team afvaardiging waarde

hoogtepunten Jaar vol

2014 Spécial. met testevent kampioenschap onder de Hughes 74,115% in eindigden de Compiègne wonnen zij In hun zowel 70%. Wereldruiterspelen noteerden een zij In Grand die als hoogtepunt. Prix en In net laatste het en tweede. Op Prix beleefden proef Caen scores sportieve eerste Grand de als voor Nadonna bleven zelf vervolgens record. Tijdens de zij persoonlijk het de

pensioen Sportief

dankbaar had Ik op aldus zeventienjarige ik Nadonna Hughes. sportief en beleefd in fantastische ze zo zouden ben pensioen. begonnen, heeft, een ze een afsluiting hebben 2014. we voor Caen WK gegeven meerijden. seizoenen op dat verwacht met het niet Na Toen alle EK op ik een ging overtrof WK “We leeftijd verwachtingen”, of samen prachtige met Nadonna wat aantal

Bron: Horses.nl/H&H