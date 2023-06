Brits team CHIO Aken, nog geen Dalera vs. Glamourdale

Op CHIO Aken is er nog geen confrontatie tussen regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) en regerend Wereldkampioene Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale). Zoals het nu lijkt blijft die strijd bewaard voor het EK in Riesenbeck later dit jaar.

Charlotte Fry rijdt in Aken haar Olympische paard Everdale (v. Lord Leatherdale) de ring binnen. De KWPN-goedgekeurde hengst liep in mei dit jaar zijn eerste outdoor van dit seizoen en zette in Compiègne met 85,675% in de kür een dik PR neer. Fry wordt in Aken vergezeld door Charlotte Dujardin met Everdale’s zoon Imhotep, Annabella Pidgley met Vamos Amigos (v. Vitalis) en Laura Tomlinson met DSP Rose of Bavaria (v. Bordeaux).

Bron: British Dressage/Horses.nl