Britse studie: dressuurpaarden met neus op of achter de loodlijn krijgen hogere punten

Onderzoekers aan de Universiteit van Edinburgh hebben recent onderzocht hoe dressuurjuryleden omgaan met conflictgedrag en gedragingen die duiden op ongemak of pijn bij paarden. De resultaten van die studie zijn onlangs gepubliceerd in Journal of Veterinary Behavior en laten onder andere zien dat (Britse) juryleden paarden die met de neus op of achter de loodlijn (tegen de FEI regels in) significant hoger beoordelen dan paarden die met hun neus voor de loodlijn lopen.

Middels videobeelden van Britse landelijke dressuurwedstrijden werd door de onderzoekers aan de Universiteit van Edinburgh onderzocht in hoeverre juryleden conflictgedrag en gedrag dat duidt op pijn of ongemak in hun beoordeling meenemen. 75 combinaties werden opgenomen in de uiteindelijke studie, waarbij in totaal 447 bewegingen geanalyseerd werden.

De videobeelden van individuele proeven (op het Britse Preliminary-,novice-, en Elementary-niveau, de basissport dus) werden eerst geanalyseerd (waarbij de analysator niet op de hoogte was van de gegeven punten) op gedragsreacties van paarden.

83% twee of meer conflictgedragingen

Dat gebeurde met behulp van eerder ontwikkelde beschrijvingen van conflictgedrag (Gorecka-Bruzda et al., 2015) en pijngerelateerd gedrag ( Hall et al., 2014; Dyson et al., 2018), en deze werden vervolgens gematcht met gegeven punten. Bij 83% van de totale geanalyseerde bewegingen werden twee of meer conflictgedragingen geïdentificeerd.

Strijdig met FEI-regels

Een opvallend resultaat van de studie is dat Britse juryleden duidelijk hogere punten gaven aan paarden die met hun neus op of achter de loodlijn liepen, dan paarden die met hun neus voor de loodlijn liepen. En dat is dus strijdig met de FEI-regels.

Algehele lichaamstaal

Wel werd door de juryleden de algehele lichaamstaal van paarden meegenomen. Algehele lichaamstaal die duidde op conflict, ongemak of pijn kreeg lagere cijfers van juryleden en daarnaast kregen paarden die met de oren naar voren liepen duidelijk hogere punten.

Bepaalde gedragingen niet meegenomen in punten

De onderzoekers kwamen erachter dat de juryleden alleen bepaalde conflictgedrag meenamen in de punten. Zo konden een onrustige mond, een onrustige staart en verzet niet in verband worden gebracht met de gegeven punten, terwijl het orenspel, de houding van hals en hoofd en de algehele lichaamstaal wel werd meegenomen.

Conclusie

De onderzoekers concluderen het volgende: “De resultaten van deze studie geven aan dat juryleden de proeven momenteel niet consistent op basis van de FEI-richtlijnen (FEI, 2020) beoordelen, waarbij sommige gedragingen die duiden op ongemak of pijn worden genegeerd of, nog zorgwekkender, worden beloond. In overeenstemming met eerder onderzoek, benadrukken de resultaten van deze studie de noodzaak voor bestuursorganen zoals de FEI en BD (British Dressage, red.) om hun juryopleiding en bijscholingen opnieuw te evalueren om deze gedragscriteria beter te integreren. Meer aandacht voor het nauwkeurig interpreteren van gedrag en het inbedden hiervan in beoordeling zou resulteren in een verbeterde training en welzijn van het paard, en daarnaast de kansen op een duurzame toekomst voor de paardensport verhogen.”

Soort neusriem

Een andere interessante bijvangst van de studie is dat de soort neusriem die het paard op had in verband kon worden gebracht met bepaalde gedragingen. Gecombineerde neusriemen werden geassocieerd met meer staartbewegingen en een onrustige mond werden het vaakst opgemerkt met Mexicaanse of Micklem-neusriem.

Bron: Horsesport.org / Journal of Veterinary Behavior