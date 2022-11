Britt Dekker met George derde op EK Iberische Paarden

Britt Dekker is goed begonnen aan het EK voor Iberische Paarden in het Belgische Welkenraedt. Dekker stuurde haar hengst George naar de derde plaats in de 'Prijs Lisboa' (FEI-proef voor junioren). Met 67% moest Dekker aansluiten achter de Britse Natalie Banks met Llamantol (67,529%) en de Franse Fanny Lerpiniere met Lacoste AR (67,529%).