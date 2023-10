Britt Dekker wint goud op Iberian Masters, ook goud voor Nederland

Op de Iberian Masters in Parijs, de Europese Kampioenschappen voor Iberisch gefokte paarden, heeft Britt Dekker goud gewonnen. Met George zette ze in level 3 (Z2-niveau) de hoogste score neer. Bij de vier- tot en met zesjarige paarden was er goud voor Denise Zeinstra en Redactor II. Ook in het landenklassement ging Nederland er met de gouden medaille vandoor.

Britt Dekker stuurde George, ofwel Genciano X (v. Datil VII), in het eerste onderdeel van het kampioenschap naar 70,029% en stuurde de PRE-hengst in de Kür naar 75,25%. In de Kür leverde haar dat de tweede plaats op achter de Franse Emilie Frotin met Ideus RM, maar in het eindklassement nam Dekker ruim vier procent voorsprong op de Franse.

Goud en twee keer brons bij de jonge paarden

Bij de jonge paarden was er naast het goud voor Denise Zeinstra nog meer succes voor Nederland. Quilemette Kraaikamp stuurde Elias Torreluna naar scores van 84,20% en 72,40% en mocht daarmee individueel brons in ontvangst komen nemen. Op precies dezelfde totaalscore (156,6) als Kraaikamp kwam Nadia Feitsma met Belmonte AG II (79% en 77,6%) en daarmee was er dus twee keer brons voor Nederland.

Moeder en dochter winnen

In level 2 was er brons voor de in Duitsland woonachtige, maar voor Nederland uitkomende Britta Rasche-Merkt en haar Lusitano Nardo da Sernadihna. Britta’s dochter Clara won goud in level 4 (Lichte Tour-niveau) met Campeador (v. Spartacus), zilver was er hier voor Ad van Burk en HMS/AVB Acerado VII. Moeder en dochter Rasche-Merkt wonnen ook goud en zilver in level 5 (Inter B/II-niveau). In level 6 (Grand Prix) won Hester Bischot brons.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl