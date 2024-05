Britt Kikkert met twee paarden bovenaan bij Children Exloo, Kulik derde

Britt Kikkert-Van der Linde was vanmorgen bij de Children in Exloo de grootste concurrent van zichzelf. Ze won de inloopproef met de zevenjarige KWPN'er Mid Knight Texel (v. Wynton) met 79,804%. Deze score was gelijk een persoonlijke record voor de combinatie. Kikkert-Van der Linde reed pas de derde internationale wedstrijd met het fokproduct van W.T. van der Linde. In oktober maakte het paar hun internationale debuut in Troisdorf. In de inloopproef haalde ze 72,804%. In december in Kronenberg reden ze in hun tweede wedstrijd naar 76,250% in de inloopproef bij de Children.

Kikkert-Van der Linde zat zichzelf op de hielen met de tienjarige KWPN’er Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari). Met de donkerbruine hengst kreeg ze van de jury 78,268%. Jerenzo Texel werd eerder door haar moeder, Eva van der Linde, uitgebracht in de Grand Prix.

Kulik derde met Verdi de la Fazenda

Floor Kulik eindigde op de derde plaats met de eerder door Thalia Rockx gereden, Verdi de la Fazenda (v. Florett As). Kulik scoorde met de 22-jarige KWPN’er 77,286%, wat een persoonlijk record opleverde. Kulik debuteerde internationaal in Lier in februari. Daar werden ze in de inloopproef zesde met 73,375%. In april reden ze hun tweede wedstrijd in Tolbert.

