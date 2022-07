Britt Kikkert-Van der Linde knoopt ene succes aan het andere

De nog maar twaalfjarige Britt Kikkert-Van der Linde, dochter van dressuuramazone Eva van der Linde en kleindochter van de bekende Texelse paardenfokker Wim van der Linde, is aan een opmars in de dressuursport bezig. De amazone boekte al menig succes bij de pony's, maar doet het net zo makkelijk bij de paarden. Ze vloog met Dark Knight Texel (v. Wynton) door de klassen. De successen van de deze maand: internationale topklasseringen bij de children én twee keer regiokampioen bij de pony's.

Net twaalf jaar en het ene succes na het andere: dit jaar vloog Kikkert-Van der Linde, die net zoals haar moeder af en toe traint bij Edward Gal, in een paar maanden van de L naar het Z met de door opa Wim van der Linde gefokte Dark Knight Texel (v. Wynton).

De ruin, die eerder tot en met de Grand Prix werd uitgebracht door Eva van der Linde, liep twee weken geleden op CDI Kronberg onder Britt zijn tweede internationale concours bij de children.

Daar viel het duo drie keer in de prijzen: met 73,107% de derde plaats in de inloopproef, met 76,025% de winst in de landenproef en met 76,857% de tweede plaats in de individuele proef.

Met zulke scores was de jonge amazone misschien ook wel in de buurt gekomen van een plaatsje in het EK-team, maar dat kwam dit jaar nog net wat te vroeg.

Twee keer regiokampioen

Een ander kampioenschap rijdt de amazone wel, of eigenlijk zelfs twee. In het eerste weekend werd Kikkert-Van der Linde twee keer regiokampioen in Noord-Holland. Met Nur für Dich Texel in het M1 cat. D/E en met Allstar Texel in het M1 cat. C. Daarmee is er dus twee keer een Hippiade-ticket.