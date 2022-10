Britt Kikkert-van der Linde wint ook landenproef met nieuw pr

Britt Kikkert-van der Linde is goed op dreef op CDI Troisdorf. Gisteren won de 12-jarige amazone met Dark Knight Texel (Wynton x Caritas) de inloopproef voor Children met een nieuw persoonlijk en vandaag was het opnieuw raak. In de landenproef zette het duo 77,200% neer. Dat was goed voor een royale overwinning en nog een nieuw pr.

Voor Nederland eindigden verder Laura Brand en Manouk Zuiderent in de top vijf. Laura reed Paco Rabanne (v. Hagelkruis Valentijn) naar 69,825% en werd daarmee vierde. De proef van Manouk en Haston Be Happy (v. FS Harry Potter) werd beoordeeld met 69,00% en de vijfde plaats.

Pony’s

In de individuele proef voor pony’s zette Isabella Karajkovic het beste Nederlandse resultaat neer. Met First Hummer (v. FS Mr. Right) werd ze vijfde met 69,505%.

Bron: Horses.nl