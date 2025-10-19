Britt Kikkert-van der Linde wint kür op muziek bij junioren op Indoor Friesland

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Britt Kikkert-van der Linde wint kür op muziek bij junioren op Indoor Friesland featured image
Britt Kikkert-van der Linde met Jerenzo Texel. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de teamtest voor junioren op Indoor Friesland behaalde Britt Kikkert-van der Linde al een derde plaats met de elfjarige KWPN’er Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari). Daar deed ze zojuist in de kür op muziek nog een schepje bovenop. Met een sterke proef en een score van 75,175% pakte het duo de overwinning. Ook Jaidy de Winter wist zich op het podium te rijden. Zij reed de eerder door Kirsten Brouwer in de Grand Prix uitgebrachte Foundation (v. United) naar 72,590%, goed voor de derde plaats op hun internationale debuut.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like