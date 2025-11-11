Brittany Fraser-Beaulieu en Jaccardo winnen WB Grand Prix in Toronto

Savannah Pieters
Archieffoto Brittany Fraser-Beaulieu, hier met met All In Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Met nog maar één internationale Grand Prix in de benen heeft Jaccardo (Desperado x Jazz) een indrukwekkend Wereldbekerdebuut gemaakt. De door M. Tijssen gefokte ruin liep onder Brittany Fraser-Beaulieu naar een veelbelovende 72,761% in de Wereldbeker Grand Prix van Toronto, goed voor de overwinning. De Canadese Camille Carier Bergeron eindigde met Finnländerin (v. Fidertanz) op de tweede plaats.

