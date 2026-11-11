Brittany Fraser-Beaulieu wint Wereldbeker Grand Prix en Kür in Toronto

Savannah Pieters
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Brittany Fraser-Beaulieu wint Wereldbeker Grand Prix en Kür in Toronto featured image
Archieffoto Brittany Fraser-Beaulieu, hier met Remmits All In. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Brittany Fraser-Beaulieu heeft met de Desperado-zoon Jaccardo in Toronto zowel de Wereldbeker Grand Prix als de Kür op muziek op haar naam geschreven. De Canadese amazone reed de twaalfjarige KWPN’er in de Grand Prix naar een PR van 73,631%. In de Kür was er een score van 75,82%.


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