Brittany Fraser-Beaulieu wint Wereldbeker Grand Prix en Kür in Toronto

Brittany Fraser-Beaulieu heeft met de Desperado-zoon Jaccardo in Toronto zowel de Wereldbeker Grand Prix als de Kür op muziek op haar naam geschreven. De Canadese amazone reed de twaalfjarige KWPN’er in de Grand Prix naar een PR van 73,631%. In de Kür was er een score van 75,82%.
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Koppositie
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Horses.nl Bron:
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