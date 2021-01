Brittany Fraser en All In winnen Grand Prix

Brittany Fraser en haar Tango-zoon All In waren gisteren op het Adequan Global Dressage Festival met afstand goed voor het beste resultaat in de nationale Grand Prix. De Canadese amazone was met de KWPN'er met 73,586% de enige met een score van meer dan zeventig procent.

Fraser en All In kregen meerdere achten op het protocol voor onder andere de passage, de uitgestrekte galop en één van de pirouettes. Het enige onderdeel waar het duo lager dan een zeven scoorde was het achterwaarts, dat leverde een 6,5 op.

Top drie

Kevin Kohmann mocht zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. De Duitse ruiter stuurde Dinamico (v. Dylano) naar een totaal van 69,103%. Daarmee stond Kohmann op zijn beurt heel ruim twee procent los van de nummer drie, Anna Marek, die met Snoopy Sunday (v. Sungold) het beste thuisresultaat neerzette.

Uitslag

Bron: Horses.nl