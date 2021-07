Brons voor Lize van den Heuvel bij Children

Op het Europees kampioenschap in Oliva Nova heeft Lize van den Heuvel de bronzen medaille gewonnen bij de Children. De amazone uit Venlo scoorde met haar Hilton-S 81,57% en bleef daarmee nipt voor op Kyra Jonkers. Het goud was voor de Duitse Lara Latterman.

‘Heel trots’

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels kan terugkijken op een geslaagd kampioenschap. “Alle drie de amazones reden hun beste proeven, niet alleen van deze wedstrijd maar ook van dit seizoen. In de landenwedstrijd kon ik merken dat ze het goed wilden doen, waardoor er soms wat behoudend werd gereden. In de individuele proef was de druk eraf en toonden ze hun kunnen. Ik was heel trots.”

“Nooit gedacht dat ik dit zou bereiken”

Het is het eerste internationale kampioenschap voor Lize van den Heuvel en ze beschrijft de afgelopen dagen als een hele ervaring. “Ik had nooit gedacht dat ik dit zou bereiken. Ik rijd Hilton-S pas een half jaar en het plan was om te kijken hoe ver we konden komen bij de Children. Zijn draf is heel sterk en zijn galop is meestal ook heel goed. Vooral op de zijgangen scoort hij hoge punten. Vandaag stond hij met losrijden nog niet helemaal aan, maar in de ring is hij er helemaal voor mij en zette hij een super proef neer”, vertelt de vmbo-scholiere over de ruin die ze sinds een half jaar voor Krista Kolijn rijdt.

Vierde plek voor Kyra Jonkers

Net buiten de medailles eindigde Kyra Jonkers en Eyecatcher. De amazone uit Heerde kwam met haar 81,28% slechts 0,3% tekort voor de bronzen plak. “Kyra had in Nederland en internationaal al een aantal mooie resultaten geboekt. Op deze finaledag had ze besloten dat ze niets te verliezen had en er helemaal voor ging. Ze reed een topproef en die werd ook gewaardeerd met een topscore”, licht Schellekens-Bartels toe.

Flore Woerts naar zevende positie

De zevende positie is voor Flore Woerts en de geroutineerde Vlingh. De Flemmingh-zoon liep naar 77,68%. “Flore durfde te rijden en bleef in de ring ook rijden. Haar paard liep met zoveel meer schwung en losgelatenheid, dat was helemaal geweldig. Ik ben heel blij met de resultaten van de Nederlandse Children”, besluit de bondscoach.

Uitslag Children Individueel:

1. Lara Lattermann (Dui) – Soleil de la Coeur H, 85.548%

2. Clara Paschertz (Dui) – Danubio OLD, 83.834%

3. Lize van den Heuvel (Venlo) – Hilton-S (v. Florencio), 81.570%

4. Kyra Jonkers (Heerde) – Eyecatcher (v. Uphill), 81.286%

7. Flore Woerts (Franeker) – Vlingh (v. Flemmingh), 77.682%

Bron: Persbericht