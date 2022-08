Brons voor Nederlandse U25-team op EK Dressuur

De Nederlandse U25-amazones hebben teambrons gehaald op het Europees kampioenschap in het Hongaarse Pilisjászfalu. Daarmee bleef het Nederlandse team achter het oppermachtige Duitsland en het sterk presterende Denemarken.

“Het moet in de ring altijd maar weer gebeuren, daarom ben ik van tevoren nooit bezig met medailles”, reageert Monique Peutz. “Maar hier ben ik toch hartstikke blij mee. Het doel is om zo goed mogelijk te rijden en voor het maximaal haalbare te gaan. Het is een heel sterk veld dit jaar, er wordt heel sterk gereden. Dat komt de sport alleen maar ten goede. De Nederlandse amazones hebben in de breedte heel constant gepresteerd. Ik ben heel blij met deze medaille.”

Veel stuurmanskunst



In de individuele strijd heeft KNHS Talententeam-lid Febe van Zwambagt de beste papieren. Met de negenjarige Fernandell MS (v.For Compliment) scoorde ze 71,44%. En daarmee staat de amazone uit Bergharen op de negende plek. “Een superfijne amazone met veel gevoel”, licht Peutz toe. “Haar paard heeft nog maar weinig ervaring op dit niveau, maar Febe wist hem met veel stuurmanskunst en een heel mooi beeld door die proef heen te rijden. Met name de galoptour was opvallend. Dit is een paard met veel kwaliteiten.”

Top 20



De overige Nederlandse amazones staan in de top 20: Jessica Poelman en Chocolate Cookie R.D.P. (v.Johnson) scoorden 71,14% en staat daarmee dertiende. “Jessica had haar paard er scherp aanstaan, maar in de proef nam hij het een klein beetje over. Ondanks hele mooie onderdelen sluipen er dan net teveel foutjes in.”



Nieuwe combinatie



De vijftiende plek is voor Julia Bouthoorn en Voice-nazaat Choice Finch (70,97%). Dit duo vormt nog maar sinds april een combinatie en volgens Peutz rijdt Bouthoorn heel handig en foutloos door de proef.

Routinier



Op de achttiende positie (70,76%) zien we Thalia Rockx, ook lid van het KNHS Talententeam, en haar routinier Verdi de la Fazenda (v.Florett As). “Dit paard is 20 jaar en die leeftijd geef je hem echt niet”, vertelt Peutz. “Op het voorterrein ging het megagoed, maar daar win je geen medailles. In de ring kwam het paard van Thalia iets achter haar been en dat resulteerde in fouten in de wissels. Het mooie is dat Thalia met veel gevoel rijdt en er op zo’n moment toch het maximale uit weet te rijden.”

Children: Sophie van Norel imponeert



De Nederlandse Children-amazones lieten zich van hun beste kant zien in de inleidende proef. Sophie van Norel stond als tweede opgesteld en zij deed dat met Dream Boy-nazaat Itrina. De 80,79% levert helaas geen medaille op, want die worden pas morgen na de landenwedstrijd verdeeld. Op de zesde positie zien we Isabella Karajkovic en Wert’s Snowflake (77,65%). Robin Dicker en Helena zijn achtste (77,31%) en de negende positie is voor Brit Kikkert – van der Linde (77,15%) en Dark Knight Texel.

Uitslag Children Preliminary B test:

1. Martha Raupach (Dui) – Jack Sparrow, 86.548%

2. Sophie van Norel – Itrina, 80.798%

3. Lotta Plaas (Dui) – Balsamico, 79.756%

6. Isabella Karajkovic – Wert’s Snowflake, 77.655%

8. Robin Dicker – Helena, 77.310%

9. Britt Kikkert – Van der Linde – Dark Knight Texel, 77.155%

Uitslag Landenwedstrijd U25:

1. Duitsland – 222.853

2. Denemarken – 217.471

3. Nederland – 213.559

Julia Bouthoorn – Choice Finch, 70.971%

Jessica Poelman – Chocolate Cookie RDP, 71.147%

Thalia Rockx – Verdi de La Fazenda, (70.765%)

Febe van Zwambagt – Fernandell MS, 71.441%

Uitslag Inter II U25:

1. Raphael Netz (Dui) – Ferdinand BB, 75.294%

2. Helen Erbe (Dui) – Carlos FRH, 74.853%

3. Thea Bech (Den) – Dionisos, 72.971%

9. Febe van Zwambagt – Fernandell MS, 71.441%

13. Jessica Poelman – Chocolate Cookie RDP, 71.147%

15. Julia Bouthoorn – Choice Finch, 70.971%

18. Thalia Rockx – Verdi de La Fazenda, (70.765%)

Bron: KNHS