Bröring-Sprehe wint Grand Prix met Desperados FRH-zoon

Het internationale Grand Prix-debuut van Kristina Bröring-Sprehe en Destiny OLD (Desperados FRH x Sandro Hit) heeft op CDI Neumünster direct de overwinning opgeleverd. De amazone, die een aantal maanden niet in de ring verscheen wegens een babypauze, reed 72,967% bij elkaar en hield landgenote Juliane Burfeind met Devanto (De Chirico x Lorentin I) daarmee een halve procent achter zich.

Bröring-Sprehe bracht Destiny OLD in 2017 twee keer internationaal in de Lichte Tour uit en reed hem daarna alleen op een aantal nationale wedstrijden. De Oldenburger liep in 2018 naar de derde plaats in de finale van de Louisdor Cup en maakte een jaar geleden in Neumünster zijn nationale Grand Prix-debuut.

Van Esch weer in de prijzen

Petra van Esch bracht Fiji (Florencio x Climac) – de volle broer van Fifty Fifty, waarmee ze succesvol was in de Lichte Tour-rubrieken in Neumünster – aan start in de Grand Prix. Ze eindigde met een score van 67,867% op de achtste plaats.

Uitslag.

