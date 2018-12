Bröring-Sprehe wint Special met Desperados

In de Grand Prix moest Kristina Bröring-Sprehe Daniel Bachmann Andersen nog voor zich dulden, maar in de Special liet de Duitse amazone zich niet van de zege houden. Alhoewel de overwinning niet helemaal unaniem was, was het totaal van 78,085% dat Bröring zaterdag kreeg voor haar proef met Desperados FRH genoeg voor de winst in Frankfurt.

Voor Bröring en de goedgekeurde zoon van De Niro was het optreden in Frankfurt de derde internationale wedstrijd van dit jaar, waarin ze op donderdag in de Grand Prix na, enkel overwinningen boekte.

Von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl eindigde op de tweede plaats met Zaire-E. De Zuid-Duitse amazone kreeg 77,447% voor haar Special met de KWPN-merrie van Son de Niro. Twee juryleden plaatsten Von Bredow boven Bröring.

Blue Hors Zepter

Waar Bachmann Andersen met Blue Hors Zepter in de Grand Prix nog ruim twee procent meer kreeg dan de twee Duitse amazones, moest hij met de tienjarige Blue Hors Zack-zoon nu met 76,468% toch de dames voor laten gaan. Het Deense duo stond op zijn beurt wel bijna twee procent voor op Jan-Dirk Gießelmann, die met Real Dancer FRH met 74,894% net buiten de top drie eindigde.

Uitslag

