Brunkhorst en Diamante Negro winnen Nürnberger-kwalificatie Hagen

Juliane Brunkhorst en Diamante Negro (DeLorean x Fürst Romancier) hebben op Horses & Dreams in Hagen de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie gewonnen. Brunkhorst stuurde achtjarige DSP-ruin met 75,683% naar een unanieme overwinning. Charlott-Marie Schürmann en Dante's Pearl (Dante Weltino x San Amour I) werden tweede.

Brunkhorst en Diamante Negro wonnen gisteren ook al de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal en waren vandaag in de kwalificatieproef opnieuw onverslaanbaar. Diamante Negro maakte in februari dit jaar op CDI Neumünster zijn internationale Lichte Tour-debuut en won daar zowel de Prix St. Georges (72,794%) als de Intermédiaire I (77,225%).

Top drie

Lena Haßmann met Chere Celine OLD. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris

Voor Charlott-Marie Schürmann en Dante’s Pearl was er een score van 73,659%. Lena Haßmann en Chere Celine OLD (Governor x San Amour I) werden derde. De overgrootmoeder van Chere Celine is een halfzus van Welt Hit II en zijn vijf ook goedgekeurde volle broers.

Uitslag.

Bron: Horses.nl