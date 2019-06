Bruntink en Ebony tweede in Intermédiaire I

Net als in de Prix St. Georges ging de zege in de Intermédiaire I op CDI Exloo naar Helen Langehanenberg. Vai Bruntink deed er ten opzichte van donderdag een schepje bovenop en stuurde de KWPN-hengst Ebony (Painted Black x Jazz) met 70,647% naar de tweede plaats. Met haar andere troef Cum Laude (Apache x Weltmeyer) mocht Bruntink de vierde prijs in ontvangst nemen.