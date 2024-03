Buffini en Fiontini naar dik 76% in eerste Grand Prix Kür

Anna Buffini heeft in Del Mar de Wereldbeker Grand Prix Kür gewonnen. Het was voor Buffini haar eerste Kür met drievoudig Wereldkampioene Fiontini (Fassbinder x Romanov). De Amerikaanse amazone stuurde de Deens-gefokte merrie naar 76,210%.

Fiontini werd in het najaar van 2021 aan Buffini verkocht, maar de amazone nam de tijd om de merrie te leren kennen. “Ze moest met mij opnieuw leren lezen en schrijven en om dat met succes in de ring te kunnen laten zien, moet je op dezelfde pagina komen te staan. Ze moest echt leren om een vrouwenpaard te zijn”, vertelde Buffini eerder in een interview met Dressage News.

76%

Vorige maand maakte de combinatie het internationale debuut op het hoogte niveau. In de Grand Prix behaalden ze toen 72%, in de Spécial gingen ze daar met 72,447%. Afgelopen weekend bracht Buffini de merrie voor de tweede keer aan de start. In de Grand Prix kwam de score net onder de 70% uit, maar in de Kür kwam er een veelbelovende 76,210% op het protocol te staan. Buffini’s enige concurrent in de Kür, de Amerikaanse Laura DeCesari, scoorde 64,910%.

Peters wint Spécial

Steffen Peters won de Grand Prix Spécial. Met de Spielberg-zoon Suppenkasper kreeg hij wat ongebruikelijke fouten, waardoor de score onder de 70% bleef.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl