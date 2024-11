Camille Bergeron en Finnländerin tweede in kür Toronto

De Canadese Camille Bergeron en de voorheen door Madeleine Witte-Vrees uitgebrachte Finnländerin (v. Fidertanz) zijn vandaag tweede geworden in de CDI3* Grand Prix kür in Toronto. Opnieuw een mooi succes voor de combinatie, die anderhalve maand geleden in Devon nog een nieuw PR van 77,28% liet optekenen.