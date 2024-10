Camille Judet Cheret fan van Indoor Friesland: ‘Dat zei ik al voor de overwinning’

Zeventien internationale combinaties in de Grand Prix werden beoordeeld door het vijfkoppige jurycorps onder leiding van de Deense juryvoorzitster Susanne Baarup op Indoor Friesland. Lang leek het erop dat de overwinning in Nederland bleef, maar de laatste combinatie bracht daar verandering in. De Franse Camille Judet Cheret en haar twaalfjarige ruin Herelja Higgins (Johnson TN x I.P.S. Gribaldi) passeerden de 70% en lieten 70.413% noteren.

De tweede plaats was voor Geert Jan Raateland en zijn dertienjarige ruin Gladiator (Totilas x Havidoff). Samen wisten ze een score van 68.783% te behalen.De derde plaats ging naar Groot-Brittannië. De Britse Laura Tomlinson en haar tienjarige ruin Soegaards Bon Royal (IPS Bon Bravour x De Noir 3) scoorden 68.457%

Reis van elf uur

Camille Judet Cheret vertelt aan Indoor Friesland: “Dit is mijn eerste keer Indoor Friesland. Ik kom vaker naar Nederland en ik ben gek op jullie concoursen, maar naar Leeuwarden vond ik wel heel ver. Ik wilde al eerder komen, maar toen ik de afstand zag, heb ik er van afgezien. Echter jullie sportdirecteur Yvonne van Bergen vertelde mij op het WK voor jonge dressuurpaarden deze zomer in Ermelo enthousiast vertelde over jullie concours en toen heb ik besloten toch de lange reis te maken. Elf uur hebben we gereisd, maar het was het waard. Ik vind het super mooi en leuk hier. En dat zei ik al voor deze overwinning.”

Vanaf twaalfde in Nederland

“Ik kwam al met mijn pony in Nederland toen ik twaalf jaar was en heb hier veel vrienden. Mijn paard Herelja Higgins is zelfs een Nederlands paard. We kochten hem van Kirsten Brouwer. Hij was toen al tot en met Grand Prix niveau gereden, maar nooit op wedstrijden uitgebracht. Piaffe en passage zijn zijn sterke punten en vandaag lukten die extra goed. Ondanks dat het geen gemakkelijke ring is. Eigenlijk vergelijk ik jullie entourage met die van wereldbekerconcoursen. We hadden wel een paar kleine foutjes, maar de hoogtepunten compenseerden die ruimschoots.”

Vooruitblik

“We stonden samen op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs en nu bekijk ik het voorlopig even van concours tot concours. Eerst ga ik sowieso nagenieten van vanavond. Daarna zondag de kür op muziek en daarna wil ik ook in Nederland naar De Peelbergen. Wat wereldbekerwedstrijden verder in het indoorseizoen zou ik ook graag rijden, maar dat hangt van mijn federatie af.”

