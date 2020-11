Canadees Chris von Martels met KWPN’er Eclips in de race voor Tokio

De Canadese dressuurruiter Chris von Martels verscheen met de KWPN'er Eclips na acht maanden weer in de wedstrijdring. De combinatie won de Gold Coast Fall Dressage Grand Prix in Wellington met een score van 71.304%. Het paar komt door deze overwinning dichterbij een plek in het Canadese team voor de Olympische Spelen.

Von Martels: “Mijn doel is om met hem een ​​plek in het Canadese team voor Tokio te veroveren. We concentreren ons het komende halfjaar op de training, zodat we goed voorbereid aan de selecties kunnen deelnemen.”

Barbara Soederhuizen

Von Martels kreeg Eclips een jaar geleden in het oog met behulp van Sjef Janssen die samen werkte met Barbara Soederhuizen. De Subtop-amazone leidde de Apache-nakomeling op tot intermediaire II-niveau. Vorig jaar in september won de combinatie de Subtopwedstrijd in Ammerzoden.

Gezamenlijk eigendom

Soederhuizen en Von Martels hebben Eclips in gezamenlijk eigendom. De zwartbruine ruin staat op naam van de Canadese dressuurruiter om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

‘Hij is het paard van mijn leven’

“Hij is echt het paard van mijn leven. Hij heeft alle kwaliteiten en zijn grootste kracht is zijn persoonlijkheid. Eclips doet altijd zijn best en wil altijd winnen. Ik geniet van elke minuut dat ik hem rijd.”

Bron: Horses.nl/Dressage News