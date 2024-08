Carina Cassøe Krüth gaat in beroep tegen schorsing van acht maanden

De Dansk Ride Forbund (DRF) heeft Carina Cassøe Krüth een schorsing van acht maanden opgelegd. In de eerste instantie kreeg de Deense amazone alleen een boete opgelegd, maar na het uitlekken van de videobeelden, waarop te zien is dat Cassøe Krüth haar topmerrie Heiline's Danciera (v. Fürstenball) hard slaat met een zweep, is nu duidelijk dat de amazone voor een periode van acht maanden is geschorst. Niet lang na het bekendmaken daarvan liet Cassøe Krüth weten tegen dat besluit in beroep te gaan.

Dat de DRF Cassøe Krüth in de eerste instantie alleen een geldboete van 670 euro oplegde, schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Het duurde daarna niet lang voor de video uitlekte en dat had effect. Daags daarna liet de DRF al weten Cassøe Krüth tijdelijk te schorsen. Vandaag is duidelijk geworden dat die uitsluiting van alle nationale evenementen en wedstrijden acht maanden duurt.

Verrast

Cassøe Krüth liet via een persbericht weten erg verrast te zijn door het besluit. “Ik kreeg een boete en ben door de DRF gestraft voor mijn wangedrag. Ik heb nooit geprobeerd om de feiten te ontkennen voor dit voorval dat meer dan 2,5 jaar geleden plaatsvond. Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik veel spijt voor hetgeen wat op deze videobeelden uit 2022 te zien is. Het is een duidelijke fout en het is niet representatief voor de manier waarop ik paarden heb getraind of train.”

Door druk van buitenaf

“De DRF blijft in dit geval niet bij haar eigen besluit, maar legt onder druk van buitenaf een straf op, terwijl in de eerste instantie een boete werd gegeven. Natuurlijk hebben fouten gevolgen en daarom begreep ik de oorspronkelijke beslissing volledig. Maar ik vind het heel moeilijk te begrijpen dat een eenmalige fout, waar ik veel spijt van heb en wat enkele jaren geleden gebeurd is, nu zulke grote gevolgen heeft voor mijn toekomst. Niet alleen voor het Deense nationale team, maar ook voor mijn werk als professionele amazone. Daarom ga ik in beroep tegen de beslissing van de DRF”, aldus Cassøe Krüth.

Bron: Ridehesten