Carina Cassøe Krüth maakt reuzensprong op FEI Wereldranglijst

In de top tien van de FEI Wereldranglijst zijn er weinig veranderingen ten opzichte van een maand geleden, maar bij de beste honderd zijn wel een aantal nieuwkomers. Het meest opvallend is de reuzensprong van Carina Cassøe Krüth. De Deense amazone knalde van plaats 209 naar plaats 38.

Cassøe Krüth reed Heiline’s Danciera (Fürstenball x De Niro) op CDI-W Vilhemsborg vorige maand naar de vierde plaats in de Kür op muziek. In maart dit jaar werd de amazone tweede op CDI5* Herning.

Ook nieuw in de top vijftig is Henri Ruoste, die met Kontestro DB (Contendro I x Cassini II) van plaats 122 naar 48. Daarnaast is Sonnar Murray-Brown ook goed op weg richting de top vijftig. Met Erlentanz TSF (Latimer x Benz) stond hij op plaats 240, maar neemt nu plaats 59 in.

Bron: Horses.nl