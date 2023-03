Carina Cassøe Krüth met bijna 80% naar dik PR in 5* Grand Prix Herning

Voor het publiek van de CDI5* Grand Prix in het Deense Herning had de wedstrijd niet beter kunnen verlopen. Carina Cassøe Krüth stuurde de Fürstenball-dochter Heiline's Danciera met 79,717% naar een vet persoonlijk record en kwam daarmee erg dicht bij de magische 80%-grens. Tevens voerde ze daarmee een Deense top zeven aan. Nanna Skodborg Merrald en Andreas Helgstrand gingen ook dik over de 75%.

Carina Cassøe Krüth en Heiline’s Danciera hebben de smaak te pakken. Twee weken geleden wonnen ze met overmacht de Grand Prix en de kür op de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg en nu is er een dikke overwinning in Herning. De Deens gefokte merrie kreeg negens voor de drafverruimingen, de passage en de pirouette naar rechts en er stond een hele reeks aan achten en 8,5-en op het protocol. De meeste winst is voor de combinatie nog te behalen in de piaffe. Daar werden nu zevens en 7,5-en voor genoteerd, maar als dat achten worden, gaat de score zeker over de 80%.

Paard voor de toekomst

De eveneens twaalf jaar oude Blue Hors St. Schufro (St. Moritz Junior x Don Schufro) heeft heel wat minder internationale wedstrijden gelopen dan Heiline’s Danciera, maar is ook zeker een paard om rekening mee te houden. Met Nanna Skodborg Merrald liep de hengst naar een PR van 76,543%. Voor Andreas Helgstrand en KWPN-hengst Jovian (Apache x Tango) was er een score van exact 76%. Ook Jovian heeft nog maar een handjevol internationale Grand Prix-wedstrijden gelopen, maar hij ging wel al twee keer over de 76%.

Bron: Horses.nl