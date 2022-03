Carina Cassøe Krüth met Zack-zoon bovenaan in Grand Prix Herning

Carina Cassøe Krüth is niet alleen met haar Olympische troef Heiline's Danciera (Fürstenball x De Niro) een klasse apart (7e in kür Tokio). Ook met Heiline's Zackton (Blue Horse Zack x Comeback II) kan de Deense amazone winnen. Dat bewees het duo vandaag in de Grand Prix van CDI Herning.

Nadat Carina Cassøe Krüth Zack-zoon Zackton in 2019 en 2020 uitbracht in de internationale Lichte Tour, volgde vandaag het debuut in de internationale Grand Prix. Daarin scoorde het duo 71,304%. Daarmee bleven ze voor op de Finse amazone Emma Kanerva die met Mist Of Titanium OLD (v. Millennium) ook debuteerde op het internationale hoogste niveau, goed voor 71,109%.

Waldmann verliest punten in serie

Op drie de Duitse amazone Lena Waldmann. Haar proef met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Cadeau Noir (v. Christ) leverde 69,783% op. Eerder scoorde het duo al hoger maar vandaag drukte een fout in de wisselserie om de twee de score.

Uitslag

