Carina Cassøe Krüth tijdelijk uitgesloten

Na het opduiken van een video waarin Carina Cassøe Krüth haar topmerrie Heiline's Danciera (v. Fürstenball) vanuit het zadel hard slaat met de zweep, legde de Deense bond DRF haar geen schorsing maar slechts een boete van 670 euro op. Nu heeft de kwestie toch verdergaande gevolgen gekregen voor de amazone: ze is uitgesloten van het nationale team en mag niet deelnemen aan internationale wedstrijden.

De Deense bond heeft niet bekend gemaakt voor welke periode Carina Cassøe Krüth uitgesloten is. “De uitsluiting is tijdelijk en geldt voorlopig totdat de commissie van beroep de zaak heeft onderzocht, waarna de duur van de uitsluiting opnieuw zal worden beoordeeld op basis van het besluit van de commissie”, meldt DRF.

Onverenigbaar met sportplan

“Het besluit is genomen naar aanleiding van het feit dat het gedrag van de ruiter in de video onverenigbaar is met het sportplan van DRF, waarin de normen en waarden voor teamruiters en hun team staan beschreven”, licht DRF verder toe.

Eerdere sanctie

Bij het vaststellen van de eerdere sanctie besloot de tuchtcommissie Carina Cassøe Krüth niet te schorsen en haar slechts een boete van 670 euro op te leggen. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat de videobeelden van meer dan twee jaar geleden zijn en dat Cassøe Krüth geen eerdere sancties had ontvangen.

Geen WK Jonge Paarden

De uitsluiting houdt ook in dat Cassøe Krüth niet kan deelnemen aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Daarvoor was ze met de DWB-hengst Svalegårds Hot Driver (v. Hesselhøj Donkey Boy) geselecteerd bij de vijfjarigen.

Bron: Horses.nl / DRF / DWB