Carl Hester en Bordeaux-zoon Fame winnen ook GPS Hickstead

Als Carl Hester zo doorgaat, heeft hij straks twee paarden om uit te kiezen voor de Europese kampioenschappen later dit jaar. Met de Bordeaux-zoon Fame won hij na de CDI3* Grand Prix op zaterdag ook de Grand Prix Spécial op het All England Dressage Festival in Hickstead. Met 75,468% werd het geen nieuw PR, maar wel een vette overwinning.

“Het is altijd leuk om een paard te hebben waarvan je weet dat als het goed gaat, het ook écht goed is”, vertelt Carl Hester. “Er zaten vandaag wel wat fouten in de proef, maar dat hoort bij het leerproces. Ik ben mijn weg met hem aan het vinden.” Hester en Fame scoorden een hele reeks aan achten, 8,5-en en zelfs negens, maar ook enkele vieren en vijven. De scores varieerden van 73,298% tot 76,702%. Tweede werd Laura Tomlinson, met DSP Rose of Bavaria, ook een nakomeling van Bordeaux, scoorde ze 69,979%. Een aantal dure onvoldoendes, waaronder voor de dubbel tellende pirouette, zorgden ervoor dat de Britse onder de 70% bleef.

Becky Moody scoort met KWPN’ers

In de kür stuurde Becky Moody de KWPN’er Jagerbomb (v. Dante Weltino) met 75,710% naar de overwinning. De KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (v. Negro) liep met zijn ruiter Andrew Gould naar 75,215% en werd daarmee tweede. Becky Moody werd ook nog tweede en vierde in de Inter I-kür. Met de KWPN’er Jack Diamond (v. Electron) scoorde ze 71,912% en de KWPN-goedgekeurde hengst James Bond (v. Desperado) liep in zijn internationale Lichte Tour-debuut naar 70,941%.

Uitslag Grand Prix Spécial.

Uitslag Grand Prix kür.

Uitslag Intermédiaire I kür.

Bron: Horses.nl/Hickstead