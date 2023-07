Carl Hester en En Vogue bovenaan in GP Hartpury

Nadat Carl Hester met En Vogue (v. Jazz) vorige maand op CDI Wellington een geslaagde internationale rentree maakte, is het duo vrijdag sterk ook begonnen aan CDI Hartpury. In de Grand Prix reed de Britse topruiter de KWPN-ruin naar 75,978% en bleef daarmee ruimschoots voor op de concurrentie.

De proef van Hester en En Voque was nog niet foutloos. Voor het binnenkomen verschenen meerdere onvoldoendes en datzelfde gold voor de passage na de uitgestrekte stap. Daar tegenover stonden vele hoogtepunten. De juryleden gaven negens voor piaffe-passage overgangen, het zigzag appuyement in galop, de pirouettes, het afgroeten en de algemene indruk. Hester verkeert richting het EK in de luxe positie dat hij naast En Vogue, zijn troef van de Olympische en het het EK in 2021, met Fame (v. Bordeaux) de beschikking heeft over een tweede paard dat scores boven de 75% loopt.

Moody en Brown

Becky Moody noteerde het tweede resultaat. Met Jagerbomb (v. Dante Weltino) reed de Britse amazone naar een nieuw persoonlijk record van 73,261%. Net geen 70% was er voor de Australische ruiter Jayden Brown met Willingapark Quincy B (v. Quarterback). Hun tweede internationale Grand Prix was goed voor 69,804%.

Moody en KWPN-hengst James Bond

Voor Becky Moody was er eveneens succes in de Prix St. Georges. Met de KWPN-hengst James Bond (v. Desperado) reed ze naar 71,765%, goed voor hun eerste internationale overwinning. In deze rubriek maakte de Amerikaanse Katherine Bateson-Chandler haar internationale debuut met Grand-Charmeur (v. Apache). De twaalfjarige KWPN-ruin, die eerder uiterst succesvol was onder Jonna en Micky Schelstreate en begin 2021 naar Amerika werd verkocht, liep naar 69,941% en de zesde plaats.

Uitslag Grand Prix

Uitslag Prix St. Georges

Bron: Horses.nl