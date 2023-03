Carl Hester geblesseerd, streep door rentree

Carl Hester is gevallen en heeft zich zodoende noodgedwongen moeten afmelden voor CDI Addington. Daar zou de Britse topruiter na een pauze van een jaar zijn internationale rentree maken en tevens het CDI debuut met de KWPN'er Fame (Bordeaux x Rhodium).

“Ik ben gevallen, niet van een paard, en heb mijn voet geblesseerd die nu gezwollen is. Daardoor kan ik mijn rijlaars niet aan”, vertelt Carl Hester aan British Dressage. “Aangezien het pas vroeg in het seizoen is, heb ik geen haast. Daarom heb ik besloten om Fame terug te trekken. Ik ga nog steeds naar Addington om de andere ruiters te supporten en wens iedereen veel succes.”

Bron: Horses.nl