Carl Hester: ‘Het dag en nacht buiten staan is op veel fronten goed en zorgt voor mentaal relaxte paarden’

Carl Hester en Charlotte Dujardin staan bekend om hun paardvriendelijke management. De dressuurpaarden staan elke dag buiten, sommige zelfs dag en nacht. “We hebben hier natuurlijk geluk”, zegt Hester over zijn locatie in het Engelse Gloucester.

“We hebben zo’n zestien hectare ter beschikking dus ze kunnen allemaal makkelijk naar buiten. Niet iedereen heeft die luxe. En Vogue en Imothep staan dag en nacht buiten, en dat gold ook voor Nip Tuck. Dat zijn zulke temperamentvolle, hete paarden, die moeten hun energie kwijt. Dan hoef je ook veel minder hard te trainen met ze. Het is op veel fronten goed voor de paarden, ze worden er mentaal ook relaxter van. De natuur doet dat dan voor je.”

KWPN’ers kwamen vanzelf op mijn pad

Hester en zijn collega Charlotte Dujardin, die hij ook traint, rijden beiden vrijwel uitsluitend op KWPN’ers. “Dat was nooit een bewuste keuze”, vertelt de ruiter aan de Paardenkrant. “Ik kocht wat ik kende en wat ik kon betalen.”

“Ik ben nooit echt op zoek gegaan naar KWPN’ers, maar je kunt zeggen dat ze mij vonden. Ik voelde me op mijn gemak in Nederland en trainde bij Bert Rutten. Van hem leerde ik ook over bloedlijnen en fokkerij. Daar wist ik niks van, ik reed in die tijd gewoon op de paarden die ik aangeboden kreeg. Ik vroeg nooit wat voor bloed erachter zat.”

Lees deze week een uitgebreid interview met Carl Hester in de Paardenkrant, digitaal te lezen voor slechts 3,80 euro.