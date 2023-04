Carl Hester voor het eerst sinds vier jaar weer op Nederlandse bodem

Carl Hester heeft de eerste editie van CDI3* Tolbert (13-16 april) gekozen voor zijn internationale debuut met Fiona Bigwoods KWPN'er Fame (Bordeaux x Rhodium). De Britse topruiter reed zijn laatste wedstrijd op Nederlandse bodem in 2019, dat was toen het Europees kampioenschap in Rotterdam met Hawtins Delicato.

Hester zou Fame in de eerste instantie zijn internationale debuut laten maken op CDI Addington, maar moest zich daarvoor noodgewongen afmelden in verband met een blessure aan zijn voet. In januari dit jaar reed de ruiter Fame in zijn eerste nationale Grand Prix. Dat sloten ze toen winnend af met een score van 76,090%.

Hester kan in Tolbert concurrentie verwachten van onder andere Nadine Capellmann en haar nieuwe troef Waitoni (Wynton x Weltmeyer), Severo Jurado Lopez met twee paarden en uit ons eigen land onder andere Jennifer Sekreve met de KWPN-hengst Hitmaker (Wynton x Cabochon).

Complete deelnemerslijst CDI3*.

Bron: Horses.nl