Carl Hester wint 5* kür Doha met 82,975%, Filion vijfde met 76,11%

die kür. in concours in Spécial. de er Doha Prix deelnemers kozen Tien Kampioenschap Fame, Na aan ook Carl voor Grand Met Crozet het de in Hester. de op de Europees de 75,848%, met was de en CHI weer het winst voor kür kwam eerst kür winst sinds Hester drie de in voor verscheen, voor op 82,975%

hoge Aboe Favour harmonieuze Sandra 80%. naar Aboe Favour Met 80% 79,345% aan nieuw over Maxima Sloth Gersdorf PR liep en de een Bella Gersdorf Sloth op proef met een die verdiend vloeiende Sysojeva uitkwam. moeilijkheidsgraad. een (v. voorbij Millennium), en eerste de Nadja ging die met reed score

en Calis Filion

de Boss. met een vorm The had Dominique zijn dubbele weer pakten een na vloeiende liep de pakken punten. pirouettes Prix mindere van ruin met kür de met in in Vooral proef de galop. Filion Grand Basel daarin De iets te hoogtepunten met appuyementen

kwam 71,185% José At Marie kür. de All in met Edition Limited Calis op Once) (v.

kür Uitslag

Uitslag Spécial