Carl Hester wint 5* kür Doha met 82,975%, Filion vijfde met 76,11%

Carl Hester met Fame Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Net zoals in de Grand Prix kwam Carl Hester als winnaar uit de bus in de kür op CHI Doha. Hester stuurde Fame (v. Bordeaux) naar 82,975%. De tweede plaats ging naar de Deense Nadja Aboe Sloth, die met Favour Gersdorf (v. Foundation) voor het eerst over de 80% ging (80,915%). Dominique Filion kwam met The Boss (v. Boston) uit op de vijfde plaats met 76,11%.


