Carl Hester wint ook Grand Prix Spécial CDI Tolbert

Met de KWPN-er Fame (Bordeaux x Rohdium) heeft Carl Hester een sterk internationaal debuut gemaakt op CDI Tolbert. Na de overwinning in de Grand Prix was er vandaag ook een afgetekende zege in de Grand Prix Spécial. Karen Nijvelt zette met Elysias (Jazz x Rhodium) het beste Nederlandse resultaat neer.

Carl Hester reed Fame naar de fraaie score van 76,936%. De juryleden gaven onder andere 8,5-en voor het drafappuyement naar links, de wisselserie om de pas en de pirouette naar links. Voor de wisselserie tussen de pirouettes, de pirouette naar rechts, de laatste piaffe en de overgangen passage-piaffe-passage op de AC-lijn verschenen negens op het protocol.

Kanerva en Pereira

De score van Hester was ruim voldoende om Emma Kanerva voor te blijven, die vrijdag in de Grand Prix met Feldrose FRH (v. Feuerspiel) ook tweede werd. Hun Spécial werd beloond met 72,255%. Smetje in de proef was een fout in de eners tussen de pirouettes. Na de vijfde plaats in de Grand Prix klom Hugo Pereira in de Spécial op naar de derde plaats. Met Falsario LS (v. Apolo LS) reed hij naar 71,596% en was daarmee de derde die over de 70% heen ging.

Nijvelt

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Karen Nijvelt. Haar proef met Elysias was goed voor 68,383%.

Uitslag

