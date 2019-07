Carl Hester wint Spécial Hartpury met 75,894%

Carl Hesters leerlinge Charlotte Dujardin won met haar WEG-merrie Mount St. John Freestyle twee keer op CDI Hartpury (beide keren met records), maar de meester zelf mocht ook nog een eerste prijs ophalen. Na de tweede plaats in de Grand Prix (76,543%) was er de winst in de Grand Prix Spécial met 75,894% met WEG-troef Hawtins Delicato (v. Diamond Hit).