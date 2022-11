Carl Hester’s En Vogue weer fit

Begin juni moest Carl Hester zich noodgedwongen terugtrekken uit de kwalificaties voor het Wereldkampioenschap dressuur in Herning. Zijn toppaard En Vogue (v. Jazz) raakte geblesseerd en moest lange tijd op rust staan. In de Horse & Hound podcast laat Hester weten dat zijn olympisch paard weer helemaal fit is en wordt opgebouwd richting het outdoor seizoen.

Carl Hester vertelt in de podcast dat En Vogue geen indoor paard is en het deze winter dus rustig aan mag doen. ”Het gaat heel goed met En Vogue en hij is weer volledig terug in training. Het is geen indoor paard dus het heeft geen zin om met hem de wereldbeker wedstrijden te rijden. Deze winter mag hij voornamelijk veel in het bos lopen en dan bouwen we hem rustig op naar het outdoor seizoen.”

Ondanks dat Carl Hester geen wereldbekers gaat rijden krijgt de ruiter zelf wel een drukke winter: hij heeft de teugels tijdelijk overgenomen van Charlotte Dujardin haar toppaarden nu zij haar eerste kindje verwacht. ”Charlotte rijdt nog wel maar ze kan niet meer doorzitten”, grapt de ruiter.

Bron: Horse&Hound