Carl Hesters Nip Tuck (19) overleden

Op 19- jarige leeftijd is Nip Tuck (v. Don Ruto) overleden. Dit laat eigenaresse Jane de la Mare weten via Instagram, bij wie de ruin van zijn pensioen genoot. Op maandag 25 september is hij na een plotselinge aandoening ingeslapen.

Nip Tuck werd in 2004 geboren als Zandero bij Paardenmelkerij & Fokkerij J. van Breemen. Het was een zoon van Don Ruto uit de merrie Irena (v. Animo). Al jong werd hij verkocht naar Groot- Brittannië, waar hij de naam Nip tuck kreeg. Zijn stalnaam was Barney.

Carl Hester

Nip Tuck genoot zijn opleiding bij topruiter Carl Hester. Katie, de assistent van Carl, trainde de ruin gedurende zijn eerste jaren en leidde hem op tot Prix St. George niveau. In 2014 nam Carl Hester de teugels zelf weer over en debuteerde op internationaal Grand Prix niveau. Ze werden onderdeel van het Britse team, waarmee ze zilver wonnen op de de Wereldruiterspelen in Caen. In 2015 was er eveneens zilver op de Europese Kampioenschappen in Aken. Deze lijn zette ze voort, want ook op de Olympische spelen in Rio de Janeiro in 2016 wonnen ze teamzilver.

In 2017 werd het duo individueel derde op de Wereldbekerfinale in Omaha en werden ze vierde op het Europees Kampioenschap in Gothenburg. Hierna volgde een periode van rust, waarna de combinatie in 2019 hun geslaagde rentree maakte. Op het CDI Keysoe gingen ze er met een dubbele overwinning vandoor.

Nip Tuck

Nip Tuck heeft nooit een officieel afscheid gehad met een ceremonie. Hij genoot van zijn pensioen bij zijn eigenaresse Jane de la Mare. Op instagram schrijft zij het volgende over hem: “Op dit moment is het moeilijk om de goede tijden en avonturen te herinneren die we met zijn drieën hebben beleefd. Maar om eerlijk te zijn kunnen zilveren medailles, rode rozetten en trofeeën de trouwe en liefdevolle vriend die Barney was niet vervangen. Alhoewel hij me af en toe de stuipen op het lijf kon jagen. Hij hield van Carl en zou alles voor hem doen, zelfs als het niet makkelijk was of eng, waardoor we nog meer van hem gingen houden. Ik ben er kapot van, maar ik ben getroost met het feit dat ik hem op zijn laatste dag meenam naar een groen gras. Terwijl de zon scheen, ging hij liggen en vertelde me dat het goed was en dat het tijd was voor hem om te gaan. Zoals altijd, de perfecte vriendelijke reus, onze eenhoorn die nu zijn vleugels heeft. Ik zal Barney voor altijd dankbaar zijn. Hij heeft mij geleerd dat als je aardig bent, bereid bent te proberen en een groot hart hebt, alles mogelijk is.”

Bron: Horses.nl