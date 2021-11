Carl Hester’s stalamazone Sadie Smith ook naar Van Olst Horses

Nadat Van Olst Horses Melissa Galloway heeft toegevoegd aan het team als een nieuwe stalamazone, neemt de stal nog een nieuwe medewerker in dienst, namelijk Sadie Smith. De afgelopen 5 jaar werkte de 31-jarige amazone voor Carl Hester in Newent. Nu gaat de amazone verder bij Van Olst in Den Hout.

Na 5 jaar in Newent te hebben doorgebracht, is de 31-jarige amazone, die na het vertrek van Amy Woodhead bij het Engelse team kwam, nu een ervaren amazone die uit komt in de Grand Prix met Keystone Dynamite (v. Dimaggio). Ze presenteerde ook de jonge paarden van de stal op concours waaronder Jaguar I (v. Lord Leatherdale), Nutbusch (v. Negro) waarmee ze een Nationaal Kampioenschap won, Zia Zara (v. Blue Hors Zack) en Imhotep (v. Everdale).

Bron: Horses.nl/Facebook/Dresspod