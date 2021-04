Carlijn Huberts naar derde plaats bij U25

Carlijn Huberts eindigde vandaag met de 18-jarige KWPN'er Watoeschi (v. Rousseau) op de derde plaats bij de U25 in Sint-Truiden. De amazone kreeg van de juryleden een score van 66,059%. Met dit percentage was ze de beste Nederlander uit het deelnemersveld.

Josefine Hoffmann was de enige die meer dan 70% scoorde. Met de voormalige wereldkampioen van de jonge dressuurpaarden in Verden Hoennerups Driver (v. Romanov) eiste ze de overwinning op door een proef neer te zetten van 71,971%. Hoffmann heeft met de 17-jarige ruin in 2019 en 2020 deelgenomen aan de Europese kampioenschappen voor U25-ruiters. In 2019 pakte ze de bronzen medaille in de kür op muziek met 73,855%.

Vandeborne tweede

Lore Vandeborne eindigde op de tweede plaats met de BWP’er Ikke-Pia vd Bergerhoeve (v. San Amour I). Ze scoorde met haar proef 67,206%.

