Carlijn Huberts vervangt Dana van Lierop als 1e reserve voor EK U25

Dana van Lierop en Chocolate Cookie RDP (Johnson x Livingstone) waren door bondscoach Monique Peutz aangewezen als eerste reserve voor het EK U25 dat later deze maand in Hongarije wordt verreden. Die reserveplek wordt nu ingenomen door Carlijn Huberts met Watoeshi (Rousseau x Lancet). Karin Retera, fokster en eigenaresse van Chocolate Cookie wil eventuele insinuaties uit de wereld helpen: "Choco is topfit en klaar om de reserveplek in te nemen, daar ligt het niet aan."

Een vertrouwensbreuk met amazone Dana van Lierop is volgens Karin Retera de reden dat Chocolate Cookie is teruggetrokken als reserve voor het EK. “Dat vind ik heel jammer. Choco is honderd procent fit en staat er perfect voor. Hij was met Dana klaar om zonodig de reserveplek in de nemen. Sterker nog, hij zou kunnen pieken op het EK”, vertelt Retera aan Horses.nl.

Beslissing niet zomaar

Chocolate Cookie liep eerder succesvol Grand Prix onder Retera’s stalamazone Nikki Schaap en ook onder Dana van Lierop behaalde de ruin hoge scores. “Ze begonnen gelijk met scores boven de zeventig en kwamen eigenlijk gelijk in beeld voor het EK U25. Aan de hand van de scores op de observatiewedstrijden was de reserveplek gerechtvaardigd. Een aantal gebeurtenissen hebben geleid tot een vertrouwensbreuk tussen Dana en mij. Er komt best veel bij kijken om reserve te zijn en als het erop aankomt moet je er toch staan. Gezien de vertrouwensbreuk heb ik er daarom voor gekozen om het traject richting een eventuele afvaardiging naar het EK af te breken. Maar die beslissing heb ik niet zomaar genomen.”

EK-ervaring Huberts

Zodoende is Carlijn Huberts opgeroepen als eerste reserve voor het EK Grand Prix U25. Zij heeft met Watoeshi al ruime EK-ervaring: zowel in 2018 in Exloo als in 2019 San Giovanni in Marignano maakten ze deel uit van het team.

Reactie Dana van Lierop

Dana van Lierop, die momenteel met een aantal andere paarden op concours is in Hongarije, bevestigt dat het opgeven van de reserveplek niet om gezondheidsredenen van Chocolate Cookie is.

