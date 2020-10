Carlijn Vaessen scoort PR in Le Mans

Carlijn Vaessen was sinds afgelopen maart niet meer op pad geweest naar het buitenland en bij haar internationale rentree deed ze goede zaken. Op de eerste dag van CDI Le Mans reed de amazone Fossbury (Ampère x Sandro Hit) naar 69,177% in de Prix St. Georges en stelde daarmee de derde plaats veilig.

Na hun succesvolle periode bij de jeugd was Le Mans pas de tweede internationale wedstrijd in de Lichte Tour voor Carlijn Vaessen en Fossbury. Afgelopen maart in Herning behaalden ze zowel in de Prix St. Georges als in de kür scores in de 67%. Het tweede optreden in de internationale Lichte Tour was dus ruimschoots goed voor een nieuw persoonlijk record.

Barbançon ruimschoots aan kop

De overwinning ging unaniem naar Morgan Barbançon. Zij reed Habana Libre A (Zizi Top x United) naar de enige 70%-plussscore van 74,265%.

Uitslag

Bron: Horses.nl